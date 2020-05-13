Подгорица, , 02:30 — REGNUM Собравшиеся на массовую акцию в Черногории против закона о свободе вероисповедания потребовали освобождения епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, сообщили 12 мая корреспонденты YouTube-канала «Острог ТВ».

Отмечается, что освобождения архиерея из полиции ожидает большая толпа верующих, люди скандируют: «Не отдадим святыни, не отдадим владыку!».

В свою очередь, Будимлянско-Никшичская епархия обвинила правоохранительные органы в попытке «унизить авторитетного архиерея церкви тем, что собиралась доставить его в полицию в автомобиле, в котором возят преступников».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 мая верующие Черногории отмечают во вторник праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. В этот день на богослужение обычно собирается 300−500 тыс. человек, однако в 2020 году мероприятия запретили в связи с распространением коронавируса.

Сербская православная церковь стихийно возобновила протестные шествия, выступив против принятого в стране закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Документ, по заявлению властей Черногории, должен разрушить религиозную монополию в стране и позволить создать автокефалию для «черногорской церкви» по примеру Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черногории прошло богослужение и митинг прихожан СПЦ