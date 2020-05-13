Каракас, , 02:05 — REGNUM Участник морского вторжения в Венесуэлу Антонио Секеа рассказал на допросе о встрече проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо с главой частной-военной компании Silvercorp Джорданом Гудро. Видео было опубликовано телеканалом VTV.

«В середине марта, когда Гуайдо совершил поездку из Колумбии в США, Джордан некоторое время не выходил на связь, после чего связался со мной и рассказал, что присутствовал на встрече с Хуаном Гуаидо в Белом доме», — рассказал наемник.

Секеа добавил, что в ходе встречи Гудро назначили и «военным советником по свержению режима в Венесуэле». Якобы это «назначение» придало сил и уверенности членам ЧВК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стала известная сумма, которую заплатила венесуэльская оппозиция частной военной компании SilverCorp за свержение законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сообщалось, что сумма контракта составила $212 млн.

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