Рига, , 01:23 — REGNUM Комиссия Сейма закончила вносить поправки в закон о территориальной реформе и готова отправить его на рассмотрение Сейма, пишет портал LSM.

В целом, к законопроекту было подано более 300 поправок. На рассмотрение Сейма поступит законопроект, предусматривающий сокращение числа самоуправлений с 42 до 119. В дальнейшем Латвия будет разделена на города республиканского подчинения и прилегающие к ним территории, и города районного значения.

К городам республиканского значения отнесены Рига, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Огре, Резекне, Валмиера, Вентспилс. Законопроект о территориальной реформе в марте прошёл второе чтение, и следующее рассмотрение последнее. Если большинство депутатов согласятся поддержать его, он поступит на подпись президенту страны.