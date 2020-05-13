Москва, , 01:10 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ живет в условиях «дезинформационной пандемии». Так она прокомментировала материалы в западных СМИ о том, что власти России якоы занижают уровень смертности от COVID-19.

В эфире телеканала «Россия 1» Захарова сказала, что тема коронавируса стала «питательной средой» для дезинформации.

«Сегодня мы живем в условиях дезинформационной пандемии», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ назвала «залпом фейков» публикации в Financial Times и New York Times о якобы заниженных данных по смертности от COVID-19 в России.

Захарова отметила, что все материалы в западных СМИ на эту тему очень похожи.

«Явно один почерк и там, и там, то есть явно была какая-то база для написания этих материалов, это видно невооруженным взглядом», — сказала она.

Также по законам информационной войны в обеих публикациях отсутствует официальная позиция России.

«В данном случае превалирует мнение, только подтверждающее правоту заявленного тезиса», — отметила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в материалах Financial Times и New York Times утверждается, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2020 года умерло якобы на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Из этого делается вывод, что статистика смертей от COVID-19 занижается.