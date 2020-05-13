13 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Саакашвили не стесняется открыто признавать, что он изначально испытывал предубеждение к Приднестровью, обусловленное его аналогичным негативным подходом к Южной Осетии и Абхазии. После разоблачения лжи Саакашвили о Приднестровье логично смотрится и его неправда о причинах его увольнения с поста Одесского губернатора.

Андрей Сафонов, , 01:01 — REGNUM Депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов прокомментировал интервью экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в котором тот выступил с клеветой в адрес ПМР.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, развязавший войну против Южной Осетии в 2008 году и осуждённый к шести годам лишения свободы на своей Родине — в Грузии — на днях дал интервью, где затронул тему Приднестровья.

«Когда я был президентом Грузии, главой Совета безопасности был Петро Порошенко. Когда я приехал, меня очень интересовал вопрос Приднестровья, потому что это перекликалось с нашими сепаратистскими территориями. Я с Порошенко долгие разговоры вёл, как можно прикрыть контрабанду, изолировать сепаратистов, как можно перекрыть им кислород и заставить интегрироваться в Молдову… Когда я был губернатором Одесской области, а вы знаете, что грузы из Молдовы в основном идут через Приднестровье. Надо построить всего 14 километров объездной ж/д дороги, чтобы грузы вообще не проходили через Приднестровье. И это вообще ничего не стоит. И я стал срочно это строить. И меня оттуда убрали»

Так сказал политик, несущий ответственность не только за зверские пытки оппозиционеров в грузинских тюрьмах при его режиме, но и за кровь осетин и российских миротворцев, погибших в августе 2008 года после нападения вооружённых американцами грузинских войск на Южную Осетию.

Напомним, что спецкомиссия Евросоюза определила: в 2008 году «войну начала Грузия». Впрочем, сейчас не об этом.

Таким образом, М. Саакашвили не стесняется открыто признавать, что он изначально испытывал предубеждение к Приднестровью, обусловленное его аналогичным негативным подходом к Южной Осетии и Абхазии, не желавшим жить под властью националистов Тбилиси.

Далее он сказал о Приднестровской Молдавской Республике:

«Через эту «серую зону» делаются многие вещи. Вы знаете, что они брали двигатели БТР из Приднестровья и в десять раз дороже — это была схема Порошенко и его окружения — продавали украинской армии? Я эту схему открыл, будучи губернатором Одессы, через одесскую таможню. Когда мне в руки попали эти документы, я обомлел».

Разумеется, никаких документов во время телепередачи или позднее (а прошло уже несколько дней) Саакашвили не представил. Увы, всё это вынуждает предположить, что М. Саакашвили либо лжёт, либо страдает потерей памяти. Дело в том, что пресловутая история с двигателями была широко освещена в СМИ в начале 2017 года, причём там фигурировала Молдова, а не Приднестровье.

Основной поток публикаций по этой теме, если погуглить в Интернете, приходится на 9 февраля 2017 года. Читаем:

«В конце 2016 года украинские журналисты рассказали, что фирма «Укринмаш» (входит в «Укроборонпром») якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В «Укроборонпроме» эту информацию отрицали. Авторы расследования сообщили, что раскрыли схему, в которой участвуют четыре экономических агента. Чтобы не покупать моторы напрямую в России, дочернее предприятие «Укроборонпрома» провело закупку двигателей через молдавские фирмы-посредники.

Так, молдавская компания купила на заводе КамАЗ 20 двигателей, а затем доставила их на грузовиках в Молдавию. Через несколько дней молдавско-украинская компания, которая ввозила двигатели, перепродала оборудование фирме «Автопрезент», которая, в свою очередь, продала их снова, на этот раз покупателем стала немецкая фирма. Эта последняя немецкая компания ввезла двигатели на Украину. Украинский оборонный концерн заплатил за единицу техники 15 тысяч долларов. При этом реальная цена такого оборудования в Молдавии не превышает 10 тысяч евро».

Со своей стороны, представитель пресс-службы КамАЗа заявил агентству RNS, что прямых поставок двигателей для БТР ни на Украину, ни в Молдавию не ведет… Ни в этом, ни в прошлом году прямых поставок в Молдавию не было», — пояснил представитель компании.

Итак, уже ясно, что Приднестровье вообще никак не связано с данной куплей-продажей. Речь идёт о молдавской, молдавско-украинской компаниях, а также о немецких и британских посредниках.

Тем не менее, журналисты продолжали «копать». Выяснилось, что в конце 2016 года и сам Саакашвили о Приднестровье в связи с данным скандалом ничего не говорил. А говорил он о Молдове:

«Двигатель покупает в Молдове некий немец по цене 5,725 евро… за штуку и продает их Украине за $15 тыс».

А вот как прокомментировал данную ситуацию в 2016 году тогдашний министр обороны Молдовы Анатол Шалару, политик крайне правых взглядов и сторонник присоединения Молдовы к Румынии:

«Мы бы и сами купили [двигатели для БТР], если была бы такая возможность и финансирование. Через Молдову возили потому, что напрямую [из России] у них [властей Украины] нет возможности закупать».

Получается, что кишинёвские чиновники сами подтвердили, что закупленные двигатели (если только эта покупка вообще имела место) не «брали… из Приднестровья», а ввозили издалека, «через Молдову».

После разоблачения лжи Саакашвили о Приднестровье логично смотрится и его неправда о причинах его увольнения с поста Одесского губернатора.

Речь шла не об устранении за «не могу молчать о Приднестровье», а о «начале расследования в отношении действий Саакашвили за нарушение военной цензуры — публикации информации о подразделениях АТО в Интернете. 26 мая 2016 года при участии сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и киевского спецназа СБУ в Одесской областной администрации прошли обыски в рамках расследования растраты средств фонда «На благо Одессы».

Уже после отставки тогдашний лидер Украины Пётр Порошенко «жестко раскритиковал работу М. Саакашвили на посту губернатора, обвинив в провале всех реформ… обвинил его команду в неправильном оформлении тендеров, отсутствия организации субсидирования населения, отметив, что в Одессе субсидии получили только 17% населения, тогда как в других регионах этот показатель составлял 55%, выразил удивление проблемами, возникшими в работе Центра предоставления админуслуг, когда в других регионах они работают бесперебойно».

Даже если считать президентскую аттестацию деятельности губернатора Саакашвили местью реформатору и демократу-правдолюбу, всё равно приднестровская, да и молдавская тема ни в словах Порошенко, ни в оправданиях Саакашвили вообще не всплывали. Согласимся, что растраты денег из фондов и игры с тендерами — это немного из другой оперы…

Учитывая всё вышеизложенное, приходится предполагать, что подобным враньём Михаил Николаевич в который раз дискредитирует себя, а заодно подставляет Украину, стараясь столкнуть её с Приднестровьем. Если же он просто не помнит события 2016 года и то, что сам тогда говорил, тогда нам всем остаётся лишь выразить ему сочувствие и выразить надежду на силу современной медицины, способной вернуть человеку память…