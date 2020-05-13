Архангельск, , 01:00 — REGNUM О начале процесса объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый субъект Федерации будет объявлено 13 мая временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским и временно исполняющим обязанности главы НАО Юрием Бездудным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, 13 мая в столице НАО пройдет совещание глав правительств двух регионов. После совещания с объявлением о начале процесса объединения выступят Цыбульский и Бездудный.

Ожидается, что референдум об объединении двух регионов пройдет уже в 2020 году.

Объединение экономически выгодно обоим субъектам.