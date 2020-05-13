Нью-Йорк, США, , 00:55 — REGNUM Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензня заявл, что официальная Москва не видит причин для продления международного эмбарго на поставки оружия в отношении Исламской Республики Иран. Об этом Небензя заявил на пресс-конференции 12 мая.

Напомним, что ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что его страна подготовила проект резолюции Совбеза ООН о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Небензня напомнил, что технически речь не идет об эмбарго как таковом, Совебзом ООН в прошлом был установлен порядок, по которому Ирану позволено экспортировать или импортировать вооружения при согласии Совбеза ООН. Срок действия этого решения истекает 18 октября 2020 года.

Постпред России подчеркнул, что в свое время это было временное решение и Россия не видит никаких причин для того, чтобы его продлевать.

«Вы можете назвать это де-факто эмбарго, но технически это не было эмбарго. И оно истекает. И для нас это очевидно. Мы исходим из того, что оно истекает 18 октября». — сказал Небензня.