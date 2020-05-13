Вашингтон, , 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19. Напомним, что данный законопроект был внесен на рассмотрение сената Конгресса США 12 мая.

Законопроект называется «Об ответственности за COVID-19». Его автором выступили Линдси Грэм и еще восемь-сенаторов-республиканцев.

Грэм заявляет, что он уверен в том, что Коммунистическая партия Китая оманывала США и весь остальной мир о ситуации с коронавирусом. Если власти КНР своевременно предоставили всю имеющуюся информацию, то коронавируса в США не было бы, уверен сенатор.

«Китай отказывается позволить международному сообществу провести расследование в лаборатории вУхане. Они отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить», — подчеркивает сенатор Грэм.

В связи с этим на рассмотрение сената Конгресса США и внесен законопроект о санкциях против Китая.

Данный законопроект предполагает в течение двух месяцев с момента принятия подтвердить Конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Также от КНР требуется освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

Если же КНР такой отчет не предоставит, то против официально Пекина американские власти могут наложить санкции.

Санкции следующие: заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в элитах США пока нет консенсуса относительно ужесточения политики против Китая из-за COVID-19. Президент США Дональд Трамп публично неоднократно заявлял, что он размышляет о том, как бы заставить Китай «заплатить цену» за коронавирус. Американские военные ведут себя сдержанно и не делают резких заявлений относительно того, является ли коронавирус китайским биологическим оружием. В Демократической партии США не поддерживают идею введения санкций против Китая из-за коронавируса.