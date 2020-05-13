Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Законопроект о санкциях против Китайской Народной Республики за коронавирус SARS-CoV2 внесен в сенат Конгресса США.

Если данный законопроект будет принят, то президент США Дональд Трамп сможет вводить санкции против КНР, если официальный Пекин не представит отчета о возникновении коронавируса SARS-CoV2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп и его администрация пытаются протолкнуть версию о том, что коронавирус — это биологическое оружие, созданное в Уханьском институте вирусологии. Тем самым власти США хотят возложит ответственность за пандемию коронавируса на Китай и потребовать от него компенсаций.