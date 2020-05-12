Кишинёв, , 23:58 — REGNUM Стремительное уменьшение числа депутатов правящей в Молдавии коалиции демократов и социалистов может привести к падению правительства Иона Кику, а нынешний президент Игорь Додон станет «пешкой в новой шахматной партии» своего бывшего партнера — Владимира Плахотнюка. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявила политолог, экс-депутат парламента Молдавии Стелла Жантуан.

По ее словам, парламентское большинство ПСРМ-ДПМ, обеспечивающее правительство Додону, стремительно уменьшилось с 59 депутатов до 54. «На низком старте ещё 4−5 депутатов», — отмечает эксперт.

По ее словам, в парламенте Молдавии создается сразу несколько политических групп, подконтрольных олигархам Владимиру Плахотнюку и Илана Шору, и они будут участвовать в переговорах по формированию нового большинства, правительства и переизбрания нового председателя парламента.

«Потерять контроль накануне президентских выборов над правительством и парламентом для президента Додона — это реальный проигрыш и не только для него, но и для ПСРМ (на досрочных выборах), чьим неформальным лидером он является. Додон проиграл Плахотнюку, которого по его заявлениям изгнал именно он», — подчеркнула Жантуан.

Сейчас Додон, по ее словам, пытается доказать, что «есть хорошие плахотнюки, с которыми он находится в коалиции и есть плохие плахотнюки, которые из этой коалиции уходят». «А чем отличается вышедшие из коалиции плахотнюковские Канду, Сырбу, Главан от оставшихся в ней плахотнюковских Андронаке, Никифорчука? Каковы критерии определения?» — задается вопросами эксперт.

Стелла Жантуан «Из бесстрашного воина в борьбе с COVID, грозного и решительного борца за православные ценности, «сильного лидера для сильной страны», плахотнюковские шустрые перевертыши превратили Додона в одночасье в угрожающего всем паникера. И это логично. Оказалось, что Додон никакой не гроссмейстер, а просто так, пижонится с шахматной доской под мышкой».

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