Вашингтон, 12 мая 2020, 23:45 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает свою причастность к двум терактам в Афганистане, поэтому афганские власти должны вместе с этими исламистами найти настоящих виновных, считают в Вашингтоне.
Соответствующее заявление опубликовал 12 мая американский госсекретарь Майк Помпео, осудив «два ужасных теракта в Афганистане».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 мая заявили о своей непричастности к терактам, один из которых произошёл в Кабуле, другой — в провинции Нангархар.
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