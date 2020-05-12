* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:45 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает свою причастность к двум терактам в Афганистане, поэтому афганские власти должны вместе с этими исламистами найти настоящих виновных, считают в Вашингтоне.

Соответствующее заявление опубликовал 12 мая американский госсекретарь Майк Помпео, осудив «два ужасных теракта в Афганистане».

Помпео «Мы отмечаем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают свою причастность [к случившемуся] и осудили эти чудовищные нападения. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганское правительство должны сотрудничать, чтобы привлечь виновных к ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 мая заявили о своей непричастности к терактам, один из которых произошёл в Кабуле, другой — в провинции Нангархар.

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