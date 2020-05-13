Тегеран, , 08:26 — REGNUM 12 мая Иранский парламент одобрил законопроект, в соответствии с которым будут приниматься надлежащие меры в отношении «заговоров Израиля против международного и регионального мира и безопасности». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Законопроект был единодушно принят 43 голосами «за». Он включает в себя 14 статей, которые устанавливают меры, которые будут приняты против не мирных действий сионистского режима», — заявил председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджтаба Золнури на открытом заседании.

«Израиль пытается злоупотребить нынешней ситуацией, образовавшейся на фоне вспышки пандемии с декабря 2019 года во всем мире, которая побудила страну задуматься о нанесении ущерба нашим национальным интересам», — отметил чиновник. По его словам, одобрение такого законопроекта, безусловно, пойдет на пользу нации и будет соответствовать интересам страны.

После принятия законопроекта спикер иранского парламента Али Лариджани призвал соответствующую комиссию как можно скорее рассмотреть законопроект, чтобы подготовить его к повестке дня парламента на следующей неделе.