Тегеран, , 08:33 — REGNUM 12 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что мир пришел к выводу, что Вашингтон может нарушить соглашение в любую минуту, в связи с чем нынешняя администрация США должна изменить свое поведение и перестать искать какие-либо оправдания. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о переговорах с представителями США, Зариф отметил, что никакие переговоры между обеими сторонами не проводятся, так как «американцы показали, что нельзя доверять их заявлениям».

Зариф также высказался о компенсации Великобритании за нанесение ущерба ценным объектам в их посольстве во время нападения в 2011 году и подчеркнул, что в международном праве предусматриваются соответствующие нормы в этом отношении.

Он добавил, что официальные лица государства согласились с тем, что обе стороны должны вести переговоры о деталях произошедших событий, однако ни одна из сторон пока не приняла никаких мер.