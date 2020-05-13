Тегеран, , 14:11 — REGNUM 11 мая начальник пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва и начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери во время телефонного разговора выразили решимость усилить меры безопасности на совместной границе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 мая.

Среди тем обсуждения было недавнее террористическое нападение на пакистанские силы безопасности, в результате которого были убиты шесть сотрудников Службы безопасности вблизи пакистано-иранской границы. В связи с этим, оба командира приняли решение усилить меры безопасности по обе стороны границы.

Командующий армией Пакистана заявил, что страна уже начала ограждать границу, однако для реализации планов необходимо двустороннее сотрудничество, нацеленное на обеспечение пограничной безопасности и пресечение контрабандной деятельности.

Обе стороны также обсудили COVID-19 и подчеркнули необходимость создания надлежащих условий в пограничных терминалах.