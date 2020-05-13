Тегеран, , 14:25 — REGNUM 11 мая официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран принимает в настоящий момент более трех миллионов афганцев и за последние 40 лет обеспечил им самые лучшие условия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 мая.

Он сделал эти замечания в ответ на вопросы касательно гибели ряда афганских граждан на границе с Афганистаном. Мусави отметил:

«Предоставление рабочих мест, бесплатного образования, медицинских услуг, которые широко доступны афганским гостям, свидетельствует о гостеприимстве Ирана и добрососедских отношениях с Афганистаном».

«Все соответствующие учреждения, включая политический и пограничный отделы министерства иностранных дел, полицию, министерство внутренних дел, министерство разведки и Генеральный штаб Вооруженных сил, были мобилизованы для получения всесторонней оценки и выяснения фактов произошедшего инцидента», — заявил Мусави.

Он также отметил, что согласно подтвержденным сообщениям, полученным от пограничников Исламской Республики Иран, между иранскими силами и афганскими гражданами не было никаких столкновений.

По словам официального представителя МИД Ирана, из уважения к требованиям дружественного и добрососедского правительства Афганистана и несмотря на полное доверие к докладу иранских пограничников, всем соответствующим ведомствам было приказано тщательно и всесторонне рассмотреть этот вопрос.