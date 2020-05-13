Тегеран, , 14:27 — REGNUM 11 мая посол Ирана в Хорватии Парвиз Эсмаили в ходе видеоконференции с другими не европейскими послами, проживающими в этой стране, подтвердил, что единый голос ЕС в поддержку многостороннего сотрудничества в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должен подкрепляться практическими мерами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 мая.

«Поскольку основатели Европейского Союза неоднократно заявляли, что Союз был создан для укрепления многосторонности, обеспечения общих интересов и разрешения региональных и международных споров и кризисов, нынешняя ситуация в мире является признаком правильности такого целеполагания», — сказал он.

Посол резко осудил односторонний выход США из СВПД, заявив, что только в случае осуществления практических мер Европейский союз может стать надежной опорой в содействии дипломатии, миру и сотрудничеству на международной арене.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман, в свою очередь, заявил в ходе видеоконференции, что мир и безопасность на Ближнем Востоке имеют большое значение для Хорватии, и страна будет поддерживать любую инициативу в этом направлении.