Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Военное ведомство США изучает возможность привлечения услуг недавно обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb для улучшения системы связи американских военных в Арктике, сообщил 12 мая заместитель начальника штаба Космических сил США генерал Дэвид Томпсон на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла.

В рамках этого сотрудничества Пентагон намерен оказать OneWeb финансовую поддержку.

По словам генерала Томпсона, вероятна аналогичная поддержка и других разорившихся космических компаний.

Он подчеркнул, что такие меры необходимы для того, чтобы новые космические технологии оставались под контролем США и «не стали добычей потенциальных противников».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день компания OneWeb вывела на околоземную орбиту 74 интернет-спутника, обеспечивающих глобальное покрытие.

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