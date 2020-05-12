Каракас, , 23:03 — REGNUM Двое предполагаемых участников диверсии по проникновению в Венесуэлу задержаны в венесуэльском штате Арагуа 12 мая, сообщила Боливарианская Национальная гвардия в Twitter.

https://twitter.com/GNBoficial/status/1260250137756082176

К настоящему моменту число задержанных в Венесуэле предполагаемых наёмников-диверсантов достигло 45.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка наёмников прорваться в Венесуэлу для отстранения президента этой страны Николаса Мадуро от власти через границу с Колумбией произошла 3 мая.

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