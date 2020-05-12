Дамаск, , 22:54 — REGNUM За истекшие сутки на территории зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, сообщил 12 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной», — сказал начальник российского Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня был введён на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями, заключёнными 5 марта в Москве.

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