Дамаск, , 22:48 — REGNUM Патрули российской военной полиции прошли через населённые пункты на территории четырёх провинций Сирии, сообщил 12 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование было проведено в провинциях Хасака, Ракка, Алеппо и Дейр-Эз-Зор.

Олег Журавлёв напомнил, что это патрулирование осуществляется в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-турецкий Меморандум положил конец турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили, что Россия сотрудничает с Асадом через силу