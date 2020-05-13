Приштина, , 01:26 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово (ЛДК) Иса Мустафа 12 мая впервые публично прокомментировал позиции заместительницы председательницы партии и спикера парламента Косово Вьосы Османи.

В интервью для косовского новостного канала RTK Мустафа заявил, что «такая агрессивная позиция в отношении партии, которая предложила (ее кандидатуру на пост премьер-министра на октябрьских выборах — ИА REGNUM) и проголосовала за назначение её на пост спикера парламента, против собственной партии, приведет к последствиям, полностью прописанным правилами и уставом Демократической лиги Косово».

Напомним, Вьоса Османи высказалась против распада коалиции ЛДК и «Самоопределения», затем проголосовала против вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти и, наконец, открыто высказалась против смены правительства Курти новым правительством в обход выборов. Сама Османи, ранее давшая публичную «бесу» (нерушимая албанская клятва) сохранять верность ЛДК, объясняла свои действия стремлением противодействовать президенту Хашиму Тачи. Напомним, первым, что сделала Османи, заняв пост спикера парламента, стал перенос портрета Тачи с места над креслом Османи на задний план.

Отметим, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Курти называл Османи «подлинным лидером ЛДК».

При этом Мустафа заявил, что глава Движения за самоопределения и глава правительства Альбин Курти склонен к насилию, а потому, если бы в его распоряжение перешло министерство внутренних дел, он немедленно начал бы составлять досье на политических соперников и подвергать их линчеванию всеми возможными средствами.

Напомним, поводом к распаду коалиции «Движения за самоопределение» и ЛДК стала отставка министра внутренних дел от ЛДК Агима Велиу. С тех пор пост главы МВД Косово занимает член «Движения за самоопределение» Джеляль Свечля, однако ни о каких политических арестах даже настроенные против Курти политики сообщить не смогли.

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