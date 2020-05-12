Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Россия сотрудничает с сирийским руководством, потому что не видит ему альтернативы, понимая, что «это не лучший путь вперёд», заявил 12 мая на публичном мероприятии американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

Он заявил, что российское руководство вынуждено сотрудничать с сирийским президентом Башаром Асадом, хотя и «недовольно им». Но «приходится», потому что Россия «заинтересована в Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из арабских СМИ появилась публикация, в которой сирийский дипломатический источник обратил внимание на информационную войну против Сирии и России, развёрнутую Западом. Он подчеркнул, что Россия помогает Сирии поддерживать её независимость, помогает и иначе.

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