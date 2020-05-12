Бишкек, , 22:02 — REGNUM На заседании комитета по транспорту и строительству парламента Киргизии депутаты выступили с резкой критикой в адрес правительства из-за изменения бюджета на более чем 33,2 млрд сомов (31,5 млрд рублей), передает Kaktus.media.

Депутат Рыскелды Момбеков пристыдил представителей правительства за представленный отчет о проделанной министерствами и ведомствами работе.

«Нынешнее правительство работает два года. Вам не стыдно просить принять ваш отчет? Нет никакого роста, кроме роста волос. Первый год такое прощают, а на втором году прощаются. Как мы примем отчет? Тогда нас народ не примет», — сказал он.

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Парламентарий обвинил министров в отсутствии роста экономики, в увеличении объема теневой экономики до 40 млрд сомов (37,9 млрд рублей), а также в неспособности остановить контрабанду, решить приграничные проблемы и привлечь инвесторов.

Резюмируя свое выступление, депутат Момбеков предложил правительству добровольно уйти в отставку.

«Тогда народ останется довольным и будет аплодировать вам. Вы кинули народ, президента и депутатов», — подчеркнул народный избранник.

Отметим, что по итогам заседания комитета по транспорту и строительству парламента Киргизии принял отчет правительства о проделанной работе, оценив его как «удовлетворительный».

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