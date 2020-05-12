Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Голосование в Палате представителей американского Конгресса о выделении из бюджета трёх триллионов долларов в помощь экономике состоится 15 мая, пишет 12 мая The Washington Post.

Согласно рассматриваемому законопроекту, примерно треть этой суммы пойдёт в регионы.

Также $200 млрд поступят в «Фонд героев», из которого будет оплачиваться работа сотрудников сфер первой необходимости.

Выплаты на семью увеличатся до шести тысяч долларов. Ещё $75 млрд американский бюджет израсходует на проведение тестирований.

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