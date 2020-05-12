Депутат Московской городской думы Елена Шувалова

Елена Анатольевна, на сайте мэра Москвы размещена стратегия развития нашего с Вами города «Москва — умный город 2030». Мы в редакции внимательно ознакомились с документом, и наше внимание в первую очередь привлек раздел, в котором говорится о здравоохранении.

Эта тема на фоне борьбы с пандемией коронавирусной инфекции как никогда злободневна. Живя в Москве, мы с Вами знаем, что и до эпидемии ситуация с общественным здравоохранением была аховая — за несколько лет были закрыты десятки больниц и роддомов, укрупнены поликлиники, некоторые медицинские центры узкого профиля были уничтожены, количество врачей и других медицинских работников в государственных учреждениях уменьшилось.

На фоне этой так называемой «оптимизации» московское правительство рисует нам футуристические картинки цифровизации московской медицины. Одним из пунктов «совершенствования» медицинского обслуживания является использование в целях улучшения состояния здоровья москвичей их биометрических и генетических параметров, которые будут обрабатываться с применением искусственного интеллекта (ИИ).

В Москве действительно есть необходимость в обработке таких данных граждан? Для чего, по-вашему, она будет производиться на самом деле?

Елена Шувалова: Сказать, что то, что происходит сейчас, тревожно — ничего не сказать. Считаю, на повестке дня уже возникли самые натуральные фашистские элементы тотального контроля и управления людьми. Тот, кто не посещал концлагерь Аушвиц-Биркенау, вряд ли до конца ощутит ужас обезличивания личности, ужас надвигающейся катастрофы. Вот почему мы должны бить во все колокола сейчас, завтра будет поздно!

Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно вспомнить два документа: принятый в апреле Закон «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» и только что принятый указ мэра Москвы от 7 мая 2020 года №55-УМ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ», то есть в указ «О введении режима повышенной готовности».

Причём не рискнули закон о так называемом искусственном интеллекте тащить через Московскую городскую думу — оппозиционеров многовато — а протащили через Государственную думу как эксперимент над москвичами.

В законе написано:

« Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека ».

Внедрение различных технологий так называемого искусственного интеллекта включает системы слежения и распознавания лиц. Это — посягательство на частную жизнь. Кроме того, техника есть техника, даёт сбои, и технические погрешности могут иметь непредсказуемые последствия для каждого человека.

Формально целью закона об искусственном интеллекте провозглашают якобы повышение эффективности государственного или муниципального управления. Совсем уж видно поиздержались с интеллектом власти предержащие, если потребовался искусственный.

В законе эксперимент провозглашён над Москвой. Москвичи становятся как бы «подопытными кроликами».

Указ мэра уже включает требования контроля, по сути, работодателем показателей здоровья москвичей, включает организацию работодателем забора и анализа венозной крови.

В указе Собянина содержатся такие строки:

« С 12 мая 2020 г. работники обязаны соблюдать следующие требования: незамедлительно информировать работодателя: о наличии заболеваний с установленным диагнозом… О наличии беременности… Участвовать в медицинских обследованиях, организовываемых работодателем ».

То, что принимаемые нормы противоречат другим законам, Конституции, властей предержащих не смущает. Коронавирус спишет всё!

Речь даже, считаю, не о тотальном контроле, а о создании управляемого властью олигархов механизма, где «подшипниками» хотят сделать москвичей. Пока это эксперимент только для Москвы.

Также стратегия грозит нам введением электронных историй болезни и генетических паспортов. Какие, на Ваш взгляд, последствия могут иметь такие меры?

Елена Шувалова: Московский закон об электронных историях болезни введён не сегодня — уже несколько лет назад. Я активно протестовала. Ведь сколько бывает ошибок врачей при установлении диагноза. При таком подходе невозможно проверить правильность диагноза у другого врача. Разве решится врач поставить иной диагноз, если, открыв электронную карту, он увидит, что диагноз уже поставлен.

Практика показывает, что любые базы, в том числе и медицинские, тут же утекают и продаются за деньги. Причем, если речь идёт об электронных базах, то утекают и за границу. Раскрыть код программы для профессионалов не составляет труда.

То, о чём говорят уже несколько лет и пытаются внедрить в коммерческих клиниках, — это дистанционный контроль за состоянием здоровья людей и наличие виртуального доктора — бота, который будет рекомендовать лечение на основе дистанционного контроля. Это действительно позволит улучшить здоровье москвичей? Если нет, то чем грозит замена живого врача алгоритмами с функцией цифрового зрения?

Елена Шувалова: Видимо, врачей уже катастрофически не хватает. Всех разогнали закрытием медицинских учреждений, несоизмеримостью зарплат и нагрузки, вот и придумывают невесть что. Конечно, разумные электронные методы в медицине необходимы. Да они и раньше развивались. Но не те, о которых говорит куратор московской медицины в костюмчиках за полмиллиона рублей.

Насколько мне известно, Анастасия Ракова не имеет медицинского образования. Самое страшное, когда дилетант получает власть в области, в которой «ни бе, ни ме, ни кукареку». Не забывайте, во всём этом — ещё и стремление получить максимальную прибыль. Благодетельствуя детишек 5000 рублей, власти предержащие, деятели от медицины приобретают замки в Нью-Йорке и пальтишки за сотни тысяч рублей. Камеры уже во всех подъездах установили, а обслуживание замков и яхт денег требует. Вот и идут дальше — новые программы придумывают за счёт бюджета города, за счёт налогов москвичей.

Стратегия развития города Москвы рисует нам фантастические, на первый взгляд, возможности контролировать здоровье с помощью носимых и вживляемых в организм цифровых медицинских устройств, которые будут поддерживать стремление москвичей к ведению здорового образа жизни и способствовать предотвращению заболеваний. Также для лечения когнитивных и других расстройств будут применяться нанороботы. Любой здравомыслящий человек видит в этом опасность своему здоровью и даже жизни. Как Вы представляете, есть ли еще какие-то причины, по которым власти Москвы, прикрываясь благими намерениями, готовы запустить механизмы в наши организмы?

Елена Шувалова: Ответ очевиден. Конечно, причина, считаю, не забота о здоровье москвичей, а стремление к тотальному контролю за москвичами. Тут ещё и невежество предлагающих подобные сценарии не надо отбрасывать. Ведь они открывают «ящик Пандоры», последствия могут быть неуправляемыми и непредсказуемыми, в том числе и для них.

Кроме того, они предлагают нам всю свою жизнь посвятить только параметрам собственного организма. Не творчеству, не заботе о ближнем, не труду и борьбе, а только ходить и снимать показания температуры, давления и т. д.

Неотъемлемой частью медицины будущего, по мнению авторов стратегии, станут генная терапия и редактирование генома. Лично для меня на слух это воспринимается как возвращение к фашизму, который искал пути «улучшить» людей. Каково Ваше мнение, московская власть предпримет эти методы из любви к людям?

Елена Шувалова: Все научные исследования нужно проводить в рамках разумного, опираясь на этику и мораль. Вмешательство в генетические процессы очень опасно.

В фашистской Германии с помощью таких врачей, как Йозеф Менгеле, уничтожались неугодные гитлеровской власти и больные люди. Не прошло и ста лет, и в столице победившего фашизм государства, в столице государства, даровавшего свободную жизнь всей планете, повторяется все та же идея, уже фактически на законодательном уровне.

Мне кажется, что в следующем пункте стратегии мы находим одного из интересантов цифровизации медицины. Это страховые компании, которые будут вычислять размер страховых выплат, исходя из данных, полученных с переносных или вживлённых устройств. Каковы социальные последствия такой дифференциации?

Елена Шувалова: Безусловно, эти нормативные акты лоббируются коммерчески заинтересованными лицами. Работников здравоохранения мы среди них не видим.

Елена Анатольевна, как мы видим, планы, касающиеся будущего медицины, у правительства Москвы чудовищно фантастические и античеловечные. Как нам, простым москвичам, желающим здоровья и долгой жизни себе, своим родным и своим детям, бороться против этих планов?

Елена Шувалова: Общий принцип — занимать активную жизненную позицию, не молчать! А так — единого рецепта не дашь, каждая ситуация рождает возможность своего метода борьбы. Если идут выборы, то выдвигайте и выбирайте проверенных делом людей; разливаться трелями, обещать — дело нехитрое. Нужно организовывать и принимать участие в публичных акциях. Сегодня призвать к ним нельзя, они запрещены так называемым режимом самоизоляции, но можно писать обращения президенту, генеральному прокурору. Поверьте, одно-два письма ничего не сделают, а сотни-тысячи сделают. Общественное мнение отслеживается Администрацией президента.

А власть должна опомниться и привлечь специалистов здравоохранения, а не деятельниц от бизнеса и любителей дорогой жизни к руководству медициной. Правительство Москвы должно восстановить работу ещё не уничтоженных больниц и поликлиник. Власть должна позаботиться о врачах, об образовании в медицине. Как известно — кадры решают всё.

Власти предержащие слизывают проекты у Эстонии и Сингапура, но мы — не Эстония и не Сингапур.

Я как депутат выступала и выступаю против бюджета правительства Москвы, в котором предусмотрены сотни миллиардов на этот якобы «умный город», на очередное перекачивание денег москвичей в карманы любителей дворцов, яхт и одежды от LoroPianaи Kiton.

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