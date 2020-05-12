12 мая 2020 | Время чтения 8 мин

«Причина, которая меня подтолкнула к тому, чтобы начать голодную забастовку, – это общая политическая ситуация в Сербии, которая, к сожалению, соскальзывает в гражданский конфликт. Это очень плохо. Я хотел этим ненасильственным способом, по-человечески и по-христиански, указать, что такая атмосфера должна измениться».

Татьяна Стоянович, , 21:37 — REGNUM Перед зданием парламента Сербии 10 и 11 мая одновременно две фракции и один самостоятельный депутат устроили голодовку. Первым о своем решении начать голодную забастовку объявил независимый депутат, профессор Миладин Шеварлич. По его словам, на этот шаг он решился, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу Косово и Метохии. Затем к Шеварличу присоединился народный депутат и лидер оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович. Кроме желания напомнить о косовской проблеме, Обрадович хотел привлечь внимание к общей политической обстановке в Сербии. На этот жест Обрадовича тут же отреагировали депутаты от правящей Сербской прогрессивной партии Александр Мартинович и Сандра Божич. Они требовали от прокуратуры скорейшей реакции на инцидент, в котором Обрадович участвовал несколькими днями ранее у этого же входа в Народную скупщину.

Здание парламента Сербии © ИА REGNUM

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В настоящее время на ступеньках парламента остались только представители партии «Двери» — к Обрадовичу присоединился депутат Иван Костич. Корреспонденту ИА REGNUM Бошко Обрадович рассказал о том, что его подтолкнуло к голодовке и какие цели он ставит перед собой.

Господин Обрадович, 10 мая Вы начали голодовку перед главным ходом в здание парламента Сербии, депутатом которого Вы являетесь. Что привело Вас к этому шагу?

На голодную забастовку или, как я называю это как христианин, строгий пост, меня вдохновил мой старший коллега, независимый депутат Миладин Шеварлич, который в этот день начал перед Народной скупщиной голодовку, стремясь указать на опасность признания лжегосударства Косово со стороны Белграда. Если это произойдет, это будет нарушением конституции страны и Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии. Шеварлич требовал созвать отдельное заседание парламента по этому вопросу. Спикер Майя Гойкович ему в этом отказала, и он решился на голодную забастовку. Я как раз выходил из здания после своей пресс-конференции, увидел коллегу и узнал, о чем идет речь. Я не смог игнорировать его усилия и, не раздумывая, решил проявить солидарность. Таким образом я захотел указать на значимость темы Косово и Метохии как главного национального и государственного вопроса. К сожалению, власти не делают всего необходимого для сохранения Косово и Метохии в составе Сербии, наоборот, они сползают к признанию лжегосударства Косово и попранию конституции страны.

© ИА REGNUM

Кроме этой, у Вас есть и другие политические причины?

Вторая причина, которая меня подтолкнула к тому, чтобы начать голодную забастовку, — это общая политическая ситуация в Сербии, которая, к сожалению, соскальзывает в гражданский конфликт. Это очень плохо. Я хотел этим ненасильственным способом, по-человечески и по-христиански, указать, что такая атмосфера должна измениться. Выборы, которые намечены на 21 июня, ведут нас в никуда, они только усугубят противостояние в обществе. Эти выборы — недемократические, а если смотреть с точки зрения эпидемиологической ситуации, еще и небезопасные, так как риск заражения граждан коронавирусом увеличится.

К тому же 10 мая в парламенте Сербии были изменены два главных выборных закона, что делает предстоящие выборы еще и антиконституционными. Вы не можете объявить проведение выборов по одному выборному законодательству, а потом продолжить тот же выборный процесс уже по другому. Это просто неслыханно для любой демократической страны мира. Обычно в год проведения выборов избирательное законодательство никогда не меняется, а у нас оно было изменено за 40 дней до голосования. Поэтому партия «Двери» приняла решение обратиться в Конституционный суд Сербии и потребовать от него аннулировать этот процесс. Это мой второй мотив. Мы требуем, чтобы выборы были перенесены на более поздний срок, так же, как были перенесены президентские выборы в Польше или референдум в России. Необходимо перенести голосование на полгода, сформировать переходное правительство, которое могло бы организовать свободное и честное волеизъявление. Тогда и все мы, выступающие сейчас за бойкот, сможем принять участие в выборах, и пусть победит лучший. Основные мотивы моих действий — это нормализация политической обстановки в Сербии и желание подтолкнуть власти к тому, чтобы они начали переговоры с оппозицией.

Миладин Шеварлич © ИА REGNUM

Ваш коллега Шеварлич перед началом голодовки заявил о том, что его к этому шагу подтолкнул заголовок интервью с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, опубликованного в газете «Политика» 9 мая, из которого он заключил, что Россия меняет позицию по поводу решения косовского вопроса. Считаете ли Вы, что все то, что рассказал российский дипломат газете «Политика», дает повод сомневаться в российской позиции по Косово и Метохии?

Мотивируя свое решение начать голодовку, профессор Шеварлич сначала показал видеосъёмку заявления президента Сербии Александра Вучича годичной давности. В нём президент допустил признание лжегосударства Косово со стороны Белграда. Затем он процитировал заголовок, который появился на первой странице газеты «Политика». Этот заголовок звучал так, как будто посол России заявляет о необходимости заменить Резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и Метохии новым документом. Но этого не следует из самого текста интервью — посол лишь говорит о том, что вопрос Косово и Метохии нельзя решить без СБ ООН, и что если в статусе южного сербского края хоть что-то изменится, эти изменения необходимо зафиксировать в новой резолюции. А я хотел бы напомнить, что Россия постоянно повторяет, что косовскую проблему можно решать только в рамках существующего документа. Я не считаю, что посол России в своем интервью проговаривал необходимость принятия новой резолюции любой ценой. Просто издание злоупотребило его словами, чтобы отправить совершенно иной сигнал сербской общественности. Поэтому народные депутаты от партии «Двери» направили письмо господину Боцан-Харченко с просьбой уточнить свою позицию и ответить гражданам Сербии на вопрос, были ли его слова правильно истолкованы.

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Татьяна Стоянович и Бошко Обрадович © ИА REGNUM

Некоторые сербские СМИ писали о том, что партия «Двери» покинула оппозиционное объединение «Союз за Сербию». Соответствует ли эта информация действительности? Каковы ваши отношения с коллегами из «Союза за Сербию»?

Я всего лишь заявил о том, что бойкот выборов в той форме, в какой он проходил до возникновения эпидемия коронавируса, для меня мертв. На мой взгляд, пассивный бойкот не даст результатов, и для серьезной борьбы против недемократических властей Сербии мы должны найти форму активного бойкота. Мы должны бороться за перенос выборов с 21 июня на более поздний срок. Я ожидаю, что все те, кто готов к активной форме политической борьбы, будут нашими союзниками в будущем. На днях станет ясно, для кого из «Союза за Сербию» такая форма приемлема. Мы все еще являемся частью этого оппозиционного объединения, но при этом у нас есть своя специфика и свой метод борьбы, который мы сохраним.

Несколько дней тому назад перед парламентом произошла потасовка между депутатами и активистами партии «Двери» и другими коллегами, которым вы загородили вход в здание. СМИ передали, что Вы напали на своих коллег. Что на самом деле произошло и почему Вы тогда протестовали на этом же месте — на ступеньках парламента?

Мы хотели указать на то, что демократия в Сербии разлагается. В этот день парламент голосовал по вопросу изменений выборного законодательства, о котором я говорил ранее. Депутаты от нашей партии хотели обратить внимание общественности на антиконституционный политический процесс, который в тот момент проходил в Народной скупщине. К сожалению, народные депутаты от правящей партии спровоцировали инцидент, и между нами произошла словесная перепалка. Физических столкновений не было, и это и не являлось нашей целью. Мы хотели всего лишь указать на нарушение конституции, на недемократический характер действующих властей и будущих выборов.

Татьяна Стоянович и Бошко Обрадович © ИА REGNUM

Я хотел бы подчеркнуть, что мы особенно болезненно воспринимаем то, что представители власти называют нас фашистами. Это произошло и в тот день. Это для нас ужасное оскорбление, так как сербское движение «Двери» хранит все антифашистские традиции сербского народа. Я полностью привержен сохранению памяти о борьбе и сербского, и русского, и любого другого европейского народа против фашизма. Мы не допускаем никакой ревизии истории Второй мировой войны. Для нас День Победы над фашизмом является важным праздником, который мы отметили и в этом году.

Тем не менее оказалось, что Вы вполне можете разделять с представителями парламента одну и ту же лестницу. Пока параллельно с Вами голодовку проводили и депутаты от правящей партии, все шло относительно мирно…

Это была попытка властей обессмыслить нашу голодовку и отвлечь внимание общественности от наших требований по поводу переноса выборов. Скорее всего, в мире нет ни одной страны, кроме нашей, где власти устраивают голодовку против оппозиции. Это больше похоже на какой-то юмористический сериал, чем на серьезную политику. К сожалению, власти все чаще пытаются блокировать любую инициативу оппозиции. Для меня это не проблема — мы можем сидеть на одних и тех же ступеньках, которые к тому же принадлежат не нам, а сербскому народу. Каждый может по-своему высказать свои требования. Но это не повлияет на нашу решимость выстоять. Я считаю, что этот политический кризис на самом деле следовало было бы разрешить в ходе переговоров представителей властей и оппозиции.