Санкт-Петербург, , 20:56 — REGNUM Пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям Петербурга единовременно выплатят по 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты. Выплату в период по 31 мая 2020 года получат более 1,8 млн петербуржцев. Соответствующее постановление подписал 12 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Продажа масок и перчаток в газетных киосках в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, с 12 мая жители Санкт-Петербурга обязаны в общественных местах, в том числе в точках розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания (маски, респираторы) и рук (одноразовые перчатки).

Получить 800 рублей на приобретение СИЗ смогут пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, а также семьи, имеющие ребенка-инвалида, и приемные семьи, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

«Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях», — отметили в Смольном.

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Комитетам администрации города и администрациям районов Санкт-Петербурга поручено обеспечивать для ежедневного использования одноразовыми масками и перчатками детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных организациях.

Напомним, с 12 мая за отсутствие СИЗ в общественных местах граждан в Петербурге могут оштрафовать на 4000 рублей.

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