Грозный, , 20:40 — REGNUM В Чечне назначен новый вице-премьер. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил заместителем председателя правительства Вахита Усмаева. Его кандидатуру 12 мая единогласно утвердили депутаты регионального парламента.

Характеризуя назначенца, Кадыров отметил его талант руководителя и хозяйственника и выразил уверенность, что опыт работы Усмаева руководителем администрации главы и правительства Чечни, Совета безопасности, на посту главы Гудермесского района поможет ему уверенно справляться с обязанностями вице-премьера.

Напомним, Вахит Усмаев — Герой России, в течение десяти лет он командовал полком патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Усмаев имеет два высших образования и дипломы Чеченского госуниверситета и академии управления МВД России.