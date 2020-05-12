Санкт-Петербург, , 20:34 — REGNUM В первый день обязательного «перчаточно-масочного» режима петербуржцы напомнили губернатору Александру Беглову его мартовские слова о том, что «маски не спасают» от заражения коронавирусом. Соответствующий ролик разместили на странице Беглова «ВКонтакте».

На видео Беглов в интервью телеканалам 28 марта заявляет, что маски бесполезны для здоровых людей: он якобы проконсультировался со специалистами.

«Они все в один голос говорят, что маска не работает, не спасает, она для самоуспокоения, может быть, но она не работает. Ее носят врачи и заболевшие», — заявлял Беглов. Тогда же он отметил, что маски городские власти «держат для врачей», а антисептик, который, как и маски, на тот момент было сложно купить в аптеках, тоже на самом деле «не работает», если не мыть руки, так что главное — почаще мыть руки с мылом.

Петербуржцы просят градоначальника разъяснить позицию и по вопросу масок, и относительно продления «нерабочих дней» до 31 мая по примеру Москвы, потому что они не понимают, «как жить дальше и на что».

«Александр Беглов, мы уже сутки ждём вашего обращения к жителям Санкт-Петербурга с разъяснением, как нам всем жить до конца мая. Расскажите поподробнее, кто работает, кто нет. Кто с сохранением зарплаты сидит дома, а кто за свой счёт. Также интересно узнать, почему мы обязаны находиться на улице в перчатках и масках, если все врачи говорили, что это бессмысленно (про магазины и транспорт вопросов нет, там нужно)», — обратился к градоначальнику Павел С.

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Ольга Н. интересуется у Беглова, где в Петербурге выдают маски и перчатки бесплатно. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, бесплатную маску можно получить при посещении пунктов «Петроэлектросбыта», а в метро и газетных киосках их продают по цене 60 рублей за 2 штуки или 40 рублей за комплект из маски и пары перчаток.

«Раз есть распоряжение всем их носить, то должны обеспечить людей бесплатно!» — возмущается Ольга Н.

Кроме того, возмущены и работающие пенсионеры, которым до сих пор не разблокировали их льготные проездные билеты, из-за чего им приходится тратить заметные суммы на дорогу до работы и назад.

«Господин губернатор, когда же вы дадите ответ народу? Или вы ограничить можете, а дать логичные объяснения своим действиям не можете?» — интересуется Родион А.

Горожане указывают, что соседняя Ленинградская область начала выходить из самоизоляции, а в Петербурге и так уже все живут своей жизнью и «плюют» на постановления властей.

Заметим, ни на один из этих комментариев пока не отреагировал секретариат Смольного, хотя ранее ответственные комитеты и ведомства иногда справочно отвечали петербуржцам по распоряжению губернатора.

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