Варшава, , 20:13 — REGNUM Главной угрозой для национальной безопасности Польши является Россия и политика властей РФ, указано в новой «Стратегии национальной безопасности Польской республики», подписанной 12 мая президентом Анджеем Дудой.

Церемония подписания торжественно прошла в президентском дворце и широко освещалась польскими СМИ.

Для нейтрализации «российской угрозы» предполагается усиливать связи с Евросоюзом и НАТО, а также увеличить военный бюджет Польши до 2,5% ВВП.

Кроме того, новая польская стратегия включает обвинения в адрес Китая. Пекин не угодил Варшаве тем, что «вступил в противостояние с США». В связи с этим в документе отмечается, что Польша должна поддерживать своих заокеанских партнеров.

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