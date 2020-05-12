Донецк, , 19:44 — REGNUM Беспилотник украинских формирований, обстреливавших 12 мая посёлок Старомихайловка (ДНР), сбит военнослужащими республики, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Это был дрон, использовавшийся ВСУ для корректировки огня при атаке на Старомихайловку. После того, как он был сбит, атака на посёлок прекратилась.

Читайте также: ВСУ за десять минут выпустили по западу Донецка полсотни боеприпасов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в одном из домов Старомихайловки, начавшегося из-за попадания украинского снаряда в дом, жительница посёлка получила ожоги ног и рук.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница ДНР получила ожоги из-за вызванного атакой ВСУ пожара