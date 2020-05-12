12 мая 2020 | Время чтения 11 мин

2 декабря 1939 г. «Красная звезда» заявила, что 30 ноября был осуществлен радиоперехват обращения ЦК компартии Финляндии с призывом создать трудовой народный фронт и правительство, которое опиралось бы на него. Обвиняя буржуазное правительство в развязывании войны, ЦК призывал солдат сдаваться в плен и переходить на сторону будущей рабочей власти

Олег Айрапетов, , 19:28 — REGNUM 2 декабря 1939 г. «Красная звезда» заявила, что 30 ноября был осуществлен радиоперехват обращения ЦК компартии Финляндии с призывом создать трудовой народный фронт и правительство, которое опиралось бы на него. Обвиняя буржуазное правительство в развязывании войны, ЦК призывал солдат сдаваться в плен и переходить на сторону будущей рабочей власти. В её программу входила реализация двухсотлетних чаяний финского и карельского народа — их объединение в одном государстве. В тот же день, 2 декабря, ТАСС заявило, что 1 декабря в городе Териоки, «по соглашению ряда левых партий и восставших финских солдат образовалось новое правительство Финляндии — Народное правительство Финляндской Демократической Республики». В этот день Териоки был взят после боев с немногочисленным финским гарнизоном силами 70-й стрелковой дивизии.

Флаг СССР

Основой для создания нового правительства стали лидеры финской коммунистической эмиграции в СССР. Правительство возглавил ветеран финской гражданской войны и видный деятель Коминтерна Отто-Вильгельм Куусинен. Его правительство издало Декларацию, в которой говорилось о создании восставшими первого корпуса будущей народной армии и о решимости освободить страну от «ненавистного правительства». СССР немедленно признал правительство Куусинена и установил с ним дипломатические отношения.

1 декабря 1939 года премьер-министр Финляндии Аймо Каяндер подал в отставку. Его сменил гораздо более непримиримо настроенный по отношению к СССР — Ристо Рюти. Правительство страны неизбежно радикализировалось, а в Москве увидели в перемене признак правительственного кризиса. Это была очередная ошибка. Новое правительство в Хельсинки стало примером исключительно стойкой коалиции, объединявшей разные политические силы страны. Свои посреднические услуги для восстановления мира уже в первый день войны предложил Вашингтон. Хельсинки немедленно принял это предложение, Москва отказалась. Неверные взгляды на внутриполитическое положение в Финляндии постоянно вели к неверным решениям. Не менее ошибочной была и оценка действий оборонявшихся.

Отсутствие серьезных боев на границе поначалу воспринималось как очередной признак распада сил противника. Все были уверены, что «близок день, когда над всей территорией Финляндии будет развиваться знамя Демократической Республики». На самом деле наступление Красной армии практически повсюду столкнулось со значительными проблемами, и прежде всего с управлением движения войск. На первом этапе военных действий противник организованно отступал, очень методично уничтожая дороги и густо минируя оставленные дома и опушки лесов. Было уничтожено и взорвано 142 моста, виадука и других дорожных сооружения.

2 декабря делегация правительства Куусинена заключила договор о взаимопомощи и дружбе с СССР. Советское правительство, «идя навстречу национальным чаяниям финского народа о воссоединении карельского народа с финским народом в едином независимом Финляндском государстве», передавало новой Финской республике территорию в советской Карелии площадью в 70 тыс. кв. км. Та, в свою очередь, уступала Советскому Союзу территорию на Карельском перешейке общей площадью в 3970 кв. км. Для того чтобы компенсировать потерю железных и шоссейных дорог, государственных учреждений и т. п. на оставляемой территории, Москва обязалась уплатить Хельсинки (разумеется, после установления там народной власти) 120 млн финских марок (Ст. 1). Фактически Москва предлагала объединение Финляндии и Карелии, но под своим контролем. Кроме того, договор предусматривал передачу СССР части островов в Балтике и части полуострова Рыбачий (Ст. 2), правительства входили в союзные отношения (Ст. 3), обязались не участвовать во враждебных коалициях (Ст. 4), в кратчайшие сроки заключить торговый договор и выйти на уровень товарообмена не менее 800 млн финских марок (Ст. 5), СССР брал на себя обязательство на льготных условиях оказывать помощь в вооружении Финляндской Народной армии (Ст. 6). Срок действия договора равнялся 25 годам (Ст. 7), он вступал в действие незамедлительно (Ст. 8). Первоначально в Москве были уверены в том, что получат поддержку внутри страны. В прессе даже появились первые заявления о приветствиях правительства Куусинена со стороны финнов.

1 декабря крейсер «Киров» и сопровождавшие его эсминцы обстреляли финское побережье. Вслед за этим были высажены десанты на острова, на которые претендовал Советский Союз. Весьма успешно против финских береговых батарей в декабре 1939 г. действовали линейные корабли Балтийского флота. Броненосцы береговой обороны Финляндии были отведены в район шхер у гор. Турку, где простояли всю войну, обеспечивая противовоздушную оборону. Попытки уничтожить их ударами с воздуха успеха не имели. 1 декабря комбинированным ударом войск 14-й армии и двух эсминцев Северного флота был взят Петсамо. Финляндия лишилась выхода в Ледовитый океан. Командование рапортовало об успешном движении вперед, сообщения с Карельского перешейка также были весьма бравурными.

Новое финское правительство лихорадочно искало союзников. На совещании 2 декабря политики метались между Германией — с одной стороны, и Англией и Францией — с другой. Невоенную поддержку обещали США, и на совещании правительства было принято решение взять займ в 60 млн долларов. Сразу же стало ясно, что Швеция не окажет прямой помощи даже в обороне Аландских островов, но готова поставлять оружие и боеприпасы. Маннергейм отметил, что они не подходят к имеющимся орудиям, ситуацию может исправить поставка трофейных снарядов бывшей польской армии, но для этого нужно время. Маршал заявил: «Нужно предложить Москве переговоры. Мы оказались в настолько опасном положении, что я не представляю, откуда мы возьмем снаряды». Собственное производство удовлетворяло от 1/5 до 1/6 потребностей армии по снарядам.

В правительстве Финляндии теперь все понимали — уступки неизбежны. В результате было принято решение предложить возобновить переговоры через Швецию. Это предложение было сделано СССР через шведского посланника в Москве. 4 декабря Молотов принял посланника Швеции Вильгельма Винтера, который от имени Финляндии передал наркому новые предложения Хельсинки. Нота была принята, но Молотов отметил, что это было сделано исключительно в знак уважения к миролюбивой политике Швеции, но Москва при этом признает только правительство Куусинена, а советско-шведские отношения не затрагиваются проблемами СССР с Финляндией. Это был отказ. «Жребий брошен, — отметил в своем дневнике Майский. — Теперь надо идти до конца». 3 декабря по инициативе своего правительства представитель Финляндии в Лиге Наций Р. Холсти выступил с инициативой о созыве Совета Лиги. Он был намечен на 9 декабря, а созыв Ассамблеи — на 11 декабря.

Наркоминдел протестовал: «Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией и не угрожает войной финляндскому народу. Поэтому ссылка на ст. 11 § 1 пакта Лиги Наций является неправильной. Советский Союз находится в мирных отношениях с Демократической Финляндской Республикой, с правительством которой 2 декабря с. г. им заключен договор о взаимопомощи и дружбе. Этим договором урегулированы все вопросы, по которым безуспешно велись переговоры с делегатами прежнего правительства Финляндии, ныне сложившего свои полномочия. Правительство Демократической Финляндской Республики в своей декларации от 1 декабря с. г. обратилось к правительству СССР с предложением оказывать Финляндской Демократической Республике содействие своими военными силами для того, чтобы совместными усилиями возможно скорее ликвидировать опаснейший очаг войны, созданный в Финляндии ее прежними правителями. В указанных условиях обращение г-на Рудольфа Холсти в Лигу Наций не может служить основанием для созыва Совета Лиги и Ассамблеи, тем более что лица, от имени которых г-н Рудольф Холсти обращается в Лигу, не являются действительными представителями финского народа». СССР отказался принимать участие в заседаниях Совета и Ассамблеи.

Тем временем поход в Финляндию быстро превращался в настоящую войну. Перед её началом немногие финны верили, что СССР вообще начнет войну против маленькой страны, и уж тем более перед началом зимы. Бомбежки Хельсинки и наступление Красной армии стали причиной волны беженцев. Люди были озлоблены, они не паниковали, но возмущению их не было предела. Вторжение вызвало национальный подъем, политические разногласия были преданы забвению, все выступали за оборону и надеялись на вмешательство внешней силы. Организованный отход финнов от границы заметно усложнил организацию движения и снабжения колонн Красной армии, растянувшихся по лесным и болотным дефиле. Самым важным участком фронта длиной 1600 км стал Карельский перешеек. Здесь финнам удалось создать широкое и глубокое предполье перед укреплениями, инженерная подготовка была проведена, по словам начальника инженерных войск Северо-Западного фронта полк. А. Ф. Храмова, «грамотно и прочно». Финны с самого начала военных действий проявили стойкость в обороне, их укрепления были хорошо применены к местности, противник действовал на хорошо знакомой местности, смело и решительно.

С первых дней войны проявился низкий уровень высшего руководства. Государство создало массовую армию и обеспечило её оружием, но качество механизма управления явно отставало от роста количественных показателей. Вскоре предполье закончилось, к 6 декабря движение советских войск остановилось. Прорвать заблаговременно подготовленную линию обороны финнов не удалось. Начались бои, и весьма неудачные для Красной армии. Война с Финляндией развивалась не по планам, принятым советским руководством. 7 декабря 1939 г. СССР, «согласно желанию, выраженному правительством Демократической Финляндской Республики», объявил блокаду побережья Финляндии. Блокада вводилась с 12:00 8 декабря, нейтральные суда должны были покинуть 20-мильную полосу до 12:00 9 декабря. Морская торговля имела чрезвычайно важное значение для Финляндии — она импортировала 100% её потребностей угля, нефти, хлопка, 70% железной руды, 60% хлеба.

9 декабря 1939 года управление фронтом было ликвидировано, создана Ставка Верховного Главнокомандования. Её возглавил Ворошилов, в состав Ставки вошли Сталин, Шапошников и Кузнецов. Мерецков был назначен командующим 7-й армией. Неудачи в боях на Карельском перешейке были настоящим шоком. Резко ухудшилось и внешнеполитическое положение СССР. Падение авторитета проявилось в Прибалтике. В Эстонии власти, которые заняли крайне недружелюбную позицию по отношению к Советскому Союзу, демонстрировали это при всяком случае. Начались провокации против военнослужащих гарнизонов РККА. «Такой неожиданный поворот событий, — вспоминал Черчилль, — был воспринят с чувством удовлетворения во всех странах, как воюющих, так и нейтральных. Для Красной Армии это оказалось довольно плохой рекламой. В английских кругах многие поздравляли себя с тем, что мы не очень рьяно старались привлечь Советы на сторону, и гордились своей дальновидностью. Люди слишком поспешно заключили, что чистка погубила русскую армию и что все это подтверждало органическую гнилость и упадок государственного и общественного строя русских».

На фоне этих настроений последовали политические решения. Правительство Финляндии обратилось к Лиге Наций с просьбой о помощи в установлении перемирия с СССР. Обращение Генерального секретаря Лиги 4 декабря в НКИД не встретило там поддержки. Ответ был негативным. 14 декабря Совет Лиги Наций принял решение об исключении Советского Союза с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства». За исключение проголосовали представители Великобритании и Франции, а также 5 государств, явно зависящих от англо-французского блока: Бельгии, Боливии, Доминиканской республики, Египта и Южно-Африканского союза. Решение Совета не было безупречным с точки зрения процедуры — из 15 членов Совета 8 либо отсутствовали, либо воздержались от участия в голосовании. Между тем процедура принятия подобного рода решений в Совете Лиги Наций не предполагала автоматического большинства.

Международное право редко соблюдается теми, кто борется за соблюдение его принципов. Принципы редко имеют значение в реальной политике. Тем не менее безусловным является тот факт, что решение Совета Лиги Наций способствовало внешнеполитической изоляции СССР и облегчало кампанию по организацию поддержки Финляндии со стороны европейских государств и США. Во Франции и в Англии многие надеялись, что немцы повернут фронт и ударят по СССР. Передовица «Правды» от 17 декабря гласила: «Попытка английских империалистов сколотить антисоветский блок провалилась. Белопольский и белофинские выходцы с того света могут утешаться резолюциями Лиги Наций». Заявление ТАСС в ответ на решение Совета Лиги также было категоричным: СССР не признавал авторитета Лиги и не признавал даже факт войны, так как считал законным только правительство Куусинена, с которым был заключен договор. «И именно потому, что этот договор обеспечивает мир и дружбу между обоими странами, — гласило заявление, — СССР не ведет и не заинтересован вести войну с Финляндией. Только прежние, уже обанкротившиеся финляндские правители из клики Маннергейма не хотят осуществления этого договора и под диктовку третьих держав навязывают Финляндии войну против СССР вопреки действительной воле финляндского народа». На самом деле народ Финляндии целиком поддержал правительство своей страны, и поэтому правительство в Териоках ничего не контролировало и не могло контролировать.

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