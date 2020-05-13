Москва, , 08:00 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) к политикам и парламентариям мира о необходимости отмены односторонних санкций, принятых в обход ООН, для эффективной борьбы с пандемией коронавируса. Соответствующее письмо имеется в распоряжении ИА REGNUM.

«Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства — члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 г.» — говорится в письме Гуттереша Слуцкому.

Он вдохновлён широкой поддержкой, в частности, со стороны Российской Федерации, его призыва к глобальному прекращению огня с целью содействия в борьбе с пандемией COVID-19 и просит всех членов международного сообщества присоединиться к скорейшему выполнению этого призыва.

В письме Гуттереш ссылается также на заявление верховного комиссара ООН по правам человека, Мишель Бачелет призвала к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом для того, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения какой бы то ни было страны. Она призвала к тому, чтобы секторальные санкции были смягчены либо их применение было приостановлено в интересах глобального здравоохранения, а также для поддержки прав из жизни миллионов людей в затронутых вирусом странах, подчеркнув, что в контексте пандемии препятствия для усилий врачей даже в одной стране повышают риск для всех.

Гуттереш также напомнил о своем письме лидерам «Группы двадцати» от 26 марта 2020 года, где он также призвал воздержаться от применения санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на пандемию.

«Я намерен впредь в публичном и в частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов. Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нашим совместным усилиям по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества», — говорится в документе.

В своем письме Слуцкий выразил сожаление в связи с тем, что не удалось достичь консенсуса на площадке Генеральной Ассамблеи ООН относительно внесенного РФ проекта Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, которая должна была подтвердить приверженность международного сообщества принципу Устава ООН о сотрудничестве государств. Документ был заблокирован США, Евросоюзом, Великобританией и примкнувшим к ним Украиной и Грузией исключительно из политических соображений, невзирая на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к странам G20 отказаться от рестрикций.

«Называющие себя демократическими страны Запада наложили различного рода санкции почти на треть населения земного шара и не намерены их ослаблять на фоне борьбы с коронавирусом. Подобная антигуманная линия затрудняет получение качественной медицинской помощи для граждан таких стран, как Иран и Венесуэла, а также не способствует эффективному восстановлению национальных экономик, в том числе государств европейского континента». — отмечал Слуцкий.

Как глава Российского фонда мира и председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий обращается ко всем здравомыслящим политикам в руководстве Евросоюза, США, Великобритании, ведущих международных, межпарламентских и общественных организаций с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики. В условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме политического сдерживания, ставящей сегодня простых людей на грань выживания.