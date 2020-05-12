Донецк, 12 мая 2020, 19:04 — REGNUM Три частных дома в посёлке Старомихайловка (ДНР) получили повреждения в результате атаки ВСУ 12 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Повреждения получили дом 18 на улице Шевченко, дома 102 и 104 на улице Ленина. Один из домов загорелся в результате обстрела, в двух домах повреждены стены.
Повреждение получила и хозяйственная постройка в Старомихайловке, убито домашнее животное.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обстреле Старомихайловки 12 мая украинские формирования за десять минут выпустили порядка 50 боеприпасов.
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