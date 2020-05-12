* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:03 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает причастность к последним терактам в Афганистане, 12 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению боевиков, они не причастны ни к нападению на больницу в Кабуле, ни к атаке на похоронную процессию в провинции Нангархар.

За последние сутки в Афганистане произошли два крупных теракта. Смертник взорвал похоронную процессию в провинции Нангархар, погибли не менее 24 человек. Вооруженные боевики ворвались в роддом госпиталя «Врачей без границ» в Кабуле, погибли 16 человек, в том числе новорожденные младенцы.

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