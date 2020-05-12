Салехард, , 18:56 — REGNUM На Ямале на конкурс по замещению должности руководителя региональной службы Государственного строительного надзора подано 26 заявок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что конкурс стартовал 1 мая. Заявки подали жители Ямала, Югры, Тюмени, Сочи, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Средний возраст претендентов — 37 лет.

Заявки принимаются до 1 июня включительно. Желающим нужно заполнить онлайн-форму на портале Кадры89.

В правительстве Ямала напоминают, что конкурс на пост руководителя региональной службы государственного строительного надзора будет проходить в несколько этапов, в ходе которых предстоит оценить профессиональные и личные компетенции кандидатов.

Напомним, пост руководителя Госстройнадзора по ЯНАО стал вакантным в феврале 2020 года, когда глава службы Павел Кузнецов был арестован. Он подозревается в коррупционном преступлении.

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