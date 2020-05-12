Кабул, , 18:42 — REGNUM Число жертв нападения на похоронную процессию в провинции Нангархар в Афганистане возросло до 24 человек, 12 мая сообщает агентство Reuters.

Также, по обновленной официальной информации, число раненых в результате теракта составило не менее 68 человек. Число жертв и пострадавших еще может возрасти.

Известно, что нападение осуществил террорист-смертник. Ответственность за теракт на похоронах пока не взяла никакая группировка.

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