Донецк, , 18:39 — REGNUM Обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Старомихайловка (ДНР), сообщает 12 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атака началась в 16:00 мск. По посёлку выпущено семь мин калибром 82 мм, украинские военные также произвели 30 выстрелов из БМП-1 и БМП-2 по населённому пункту.

Этому обстрелу Старомихайловки предшествовал ещё один — в 15:50 мск, когда по этому же посёлку ВСУ сделали десять выстрелов из вооружения БМП-1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 мая ВСУ десять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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