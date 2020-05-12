Киев, , 18:14 — REGNUM Решение об аресте до 10 июля 2020 г. бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу «евромайдана» вынес 12 мая Печёрский районный суд Киева.

Защита Януковича оспорила решение суда, заявив, что его нельзя арестовать заочно, поскольку, вопреки заявлению прокурора, обвиняемый не объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Киева ранее вынес решение о заочном аресте Януковича по делу об узурпации власти.

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