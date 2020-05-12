Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Власти Ленинградской области направили почти 130 млн рублей на выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Надбавки начислены 3529 сотрудникам медицинских учреждений региона. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

Начиная с 12 по 15 мая, выплаты поступят на счета сотрудников медицинских учреждений Ленобласти, которые были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в апреле 2020 года.

«По данным комитета по здравоохранению региона, в общей сложности, из областного и федерального бюджетов начисления по стимулирующим выплатам составили 129 млн 585 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Апрельская надбавка от 16 до 80 тысяч рублей, за фактически отработанное время в особых условиях труда, начислена 3 529 сотрудникам государственных медучреждений. Из них в первичном звене выплаты получили 1342 сотрудника, в стационаре — 949 человек, а в скорой помощи — 1238 работников. При этом 1065 медиков получат надбавку от 25 до 80 тысяч рублей за особо важные работы, из них 558 сотрудников стационаров и 507 — скорой помощи.

«Выплаты за май всем сотрудникам, задействованным в лечении COVID-19, будут перечислены 10−15 июня в соответствии с локальными актами по оплате труда в каждом медицинском учреждении, в сроки выплаты заработной платы», — подчеркнули в обладминистрации.

Отметим, что медперсонал Ленинградской области получит два вида выплат. Согласно постановлению правительства региона № 180, надбавки получают медики, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и лица из групп риска заражения.

Так, для медработников инфекционных стационаров установлены выплаты: врачам — в размере 200% среднемесячного дохода, который составляет 39 487 рублей (доплата порядка 80 тысяч рублей); среднему медицинскому персоналу — 100% среднемесячного дохода (примерно 40 тысяч рублей); младшему медицинскому персоналу — 60% среднемесячного дохода (около 24 тысяч рублей).

Для подразделений скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений: врачам — 160% среднемесячного дохода (порядка 64 тысяч рублей); среднему медицинскому персоналу — 80% среднемесячного дохода (порядка 32 тысяч рублей); младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи — 40% среднемесячного дохода (порядка 16 тысяч рублей).

Также в мае было принято постановление регионального правительства № 265, по которому медики получат надбавки за выполнение особо важных работ. Речь идет о медперсонале, который непосредственно контактирует с больными с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Врачам скорой помощи из регионального бюджета будет выплачено еще 50 тысяч рублей в месяц, а среднему, младшему медперсоналу и водителям скорых — дополнительно по 25 тысяч рублей в месяц, — подытожили в пресс-службе. — Врачам стационаров, принимающих «ковидных» больных, будет дополнительно выплачиваться по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему — по 25 тысяч рублей в месяц».

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