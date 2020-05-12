Киев, , 17:27 — REGNUM На Украине сегодня, 12 мая, обсуждают скандальную ситуацию, связанную с тем, что картофель из ЕС, предназначенный для утилизации, оказался на рынке страны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее выяснилось, что в связи с остановкой ресторанов в Нидерландах и Бельгии скопилось около 2 млн тонн картофеля, предназначенного для производства картошки-фри. Эти сорта в принципе не предназначены для потребления в свежем виде, но оказалось, что поставщики продают его на Украину. Цена на украинском оптовом рынке составляет около 30−35 центов за 1 кг.

Политический эксперт Владимир Грановский напоминает, что в соответствии с соглашением Украины с ЕС товары из ЕС не проходят санитарно-эпидемиологические проверки и не нуждаются в сертифицировании.

«Я думаю, что этот случай не самый страшный… из ЕС в Украину большая часть продуктов питания поступает на пределах сроков хранения, т. е. по факту просроченная», — подчеркивает Грановский.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в Киеве в очередной раз заявили о желании пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. Правда, в первую очередь украинских чиновников интересует увеличение квот на беспошлинные поставки, а не вопросы сертификации европейских товаров. В правительстве Украины считают, что именно сейчас «очень удачный момент» для пересмотра соглашения.