Москва, , 17:13 — REGNUM Коронавирусную инфекцию не удастся победить быстро. Об этом 12 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

«Российские учёные разделяют вывод о том, что новая коронавирусная инфекция на сегодняшний день определена как инфекция, которая с нами останется на достаточно долгий период. И нам для того, чтобы вернуться к нормальному, привычному образу жизни нужно выработать целый ряд правил, соблюдение которых позволит сохранить жизнь, здоровье и организовать свою жизнь так, чтобы это было удобно и комфортно», — заявила Попова.

Новые правила, связанные с ограничениями для снижения рисков, уже были сформулированы и реализованы.

«Сегодня этап, когда ряд регионов могут выйти на другой уровень послаблений этих ограничений. Для того, чтобы этот порядок был чётким, понятным и определённым, будут разработаны специальные методические рекомендации, о которых говорится в указе президента от вчерашнего числа», — пояснила глава Роспотребнадзора.

«В этих правилах есть ряд пунктов, которые определяют те меры, которые нужны всегда, делать каждый день. Там безусловно и чётко прописано, что в первую очередь — это маски. Сегодня практически все субъекты РФ уже приняли решение об обязательном ношении масок. … Следующее — это обязательная дезинфекция и постоянное содержание в чистоте всех поверхностей вокруг себя», — указала она.

Наконец, меры включают в себя и соблюдение социальной дистанции.

«Сегодня совершенно чётко доказано, что вирус передаётся воздушно-капельным путём, и соблюдение дистанции в полтора-два метра между людьми, к тому же ношение маски, сокращает значительно, сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому.