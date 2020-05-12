Москва, , 17:05 — REGNUM Дополнительные исследования подтвердили гипотезу о том, что коронавирус способен сохраняться на поверхности до 72 часов. Об этом 12 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

«Сегодня уже доказано, что вирус достаточно устойчив к окружающей среде. Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому ещё одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых — это требование по усиленным мерам дезинфекции. И эти меры должны соблюдаться неукоснительно, потому что отсутствие вируса в окружающей среде — это одно из условий непопадания его в организм», — заявила Попова.