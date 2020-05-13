Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 13 мая, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает ИА REGNUM.

Предполагается, что министр расскажет о ситуации с коронавирусной инфекцией, об эффективности методов борьбы с ней, о работе над лекарством и вакцинами.

Предполагается, что Мурашко ответит также на вопросы депутатов Госдумы. Уже сейчас ясно, что народных избранников будет интересовать обеспеченность медработников средствами индивидуальной защиты, а также мерами поддержки и стимулирующими выплатами.

В завершение глава Минздрава выслушает предложения депутатов всех фракций Госдумы по развитию системы здравоохранения и обеспечению масками и перчатками жителей России.