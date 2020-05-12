Москва, , 16:54 — REGNUM Общее количество выявляемых заболевших коронавирусной инфекцией примерно одинаково в течение последних 10 дней. Об этом 12 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

«Начиная с 3 мая, последние десять суток, общее количество заболевших, зарегистрированных заболевших в Российской Федерации новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же — то есть десять дней в Российской Федерации мы не видим значимого роста день-ко-дню при сравнении этих цифр», — заявила Попова.

Все необходимые мероприятия, которые проводятся с самого первого дня, на сегодняшний день сохраняют свою актуальность и продолжаются во всех регионах РФ.

«Я бы хотел отметить, что сегодня среди заболевших примерно равное количество мужчин и женщин. Несколько изменилась структура возрастная среди общего количества заболевших — увеличился удельный вес, увеличилась доля детей до 18 лет. Если ещё три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня это почти 7% — вовлечение детского населения мы сегодня отмечаем. На это тоже нужно обратить внимание родителям», — указала она.