Иерусалим, , 16:50 — REGNUM О гибели израильского военного на Западном берегу Иордана заявили 12 мая в Армии обороны Израиля, сообщает Синьхуа.

Военный погиб 12 мая ранним утром в посёлке Ябад возле города Дженин. Он получил травму головы: к него бросили камнем. Военного госпитализировали, но спасти его жизнь врачи не смогли.

Напомним, Западный берег реки Иордан является территорией, частично оккупированной Израилем. Это одна из двух частей Палестины (вторая часть — сектор Газа).

Палестина не полностью контролирует Западный берег. Под полным контролем Палестинской национальной администрации находится зона А, зона B — под гражданским контролем, поскольку военный контроль держит Израиль. Зону С полностью контролирует Израиль.

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