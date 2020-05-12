Москва, , 16:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой. Об этом 12 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно напряжённой, и количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется», — заявила Попова.

«Но вместе с тем уровень заболеваемости — это расчёт на 100 тыс. населения, которые сегодня зарегистрированы в РФ… это 158,3 случая на 100 тыс. человек, что относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у граждан страны», — подчеркнула она.

По её словам, такой подход наиболее оправдан в оценке заболеваемости.

«Совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 млн и в стране с населением, число которого не превышает 10 млн», — отметила она.