Москва, , 16:38 — REGNUM Правительство производит регялурные выплаты материнского капитала, несмотря на ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса. Об этом 12 мая заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

«Когда это решение предполагалось, то никто не знал, что оно совпадёт с теми сложностями и теми ограничительными мерами, которые были введены в Российской Федерации. Но несмотря на это, с 15 апреля 2020 года правительством приняты все меры для того, чтобы можно было получать право на материнский семейный капитал в беззаявительном порядке. Это мероприятие стало уже действовать 15 апреля 2020 года», — заявила Голикова.

«Реализуя такой формат, по состоянию на 11 мая 2020 года выдано в беззаявительном порядке 81 тыс. 24 сертификата на материнский семейный капитал», — указала она.

Согласно посланию президента Федеральному собранию, материнский капитал выплачивается с 1 января 2020 года, начиная с рождения первого ребёнка и составляет сумму 616 тыс. 617 рублей.

С учётом прогноза рождаемости, который имеет правительство на 2020 год, право на материнский капитал должны приобрести 1 млн 100 тыс. наших родителей. Срок программы продлён до 31 декабря 2026 года.