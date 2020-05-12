Москва, , 16:37 — REGNUM Регионы получают право менять схему избирательных округов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Поправки предполагают законодательное закрепление за регионами и муниципалитетами возможность менять схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей.

Кроме того, законопроект запрещает участвовать в выборах лицам, имевшим судимость по статьям Уголовного кодекса РФ средней тяжести. Ограничение будет действовать на протяжении пяти лет после погашения или снятия судимости.

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