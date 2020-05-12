Бишкек, , 16:37 — REGNUM Власти Китая подарили Киргизии медицинские средства для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Чартерным рейсом в киргизскую столицу доставлены 100 000 ПЦР-тестов на коронавирус, 30 000 медицинских очков, 30 000 защитных масок стандарта N95, 150 000 медицинских масок и 1 000 бесконтактных термометров.

Отметим, что в апреле 2020 года Киргизию посетила группа медицинских экспертов из Китая, которые организовали обучение киргизстанских медиков и поделились с ними опытом по борьбе с коронавирусом.